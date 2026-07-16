L’architecture gallo-romaine, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
L’architecture gallo-romaine 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loiret
En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d’Aquae Segetae n’est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l’église de Sceaux-du-Gâtinais.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Les arcs, éléments clés de l’architecture antique, ont été imaginés pour élever les constructions, renforcer les structures et laisser passer la lumière. Découvrez comment les réaliser.
Église Saint-Saturnin Rue de l’Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
Les arcs, éléments clés de l’architecture antique, ont été imaginés pour élever les constructions, renforcer les structures et laisser passer la lumière. Découvrez comment les réaliser.
©CC4V
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