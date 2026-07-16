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Le coin des curieux – Initiation archéologique, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Sceaux-du-Gâtinais

Le coin des curieux – Initiation archéologique, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Saturnin
Adresse
Rue de l'Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d'Aquae Segetae n'est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l'église de Sceaux-du-Gâtinais.

Le coin des curieux – Initiation archéologique 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loiret

En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d’Aquae Segetae n’est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l’église de Sceaux-du-Gâtinais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À travers défis, observations et manipulations, mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez les collections mises au jour sur le site archéologique d’Aquae Segetae.

Église Saint-Saturnin Rue de l’Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
À travers défis, observations et manipulations, mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez les collections mises au jour sur le site archéologique d’Aquae Segetae.

©CC4V

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