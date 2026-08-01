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Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Piscine de Lencloître Lencloître

mercredi 5 août 2026 · Piscine de Lencloître · Lencloître

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
13:15:00
Lieu
Piscine de Lencloître
Adresse
14 rue Saint Exupéry –
Ville
86140 Lencloître
Département
Vienne
Tarif

Lencloître

Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 13:15:00
fin : 2026-08-12 14:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

En aout, retrouvez

* Les **mercredis à 13h15** un cours d’**aquabike**

Tarif 10 euros ( agglo ) / 13 euros (hors agglo )

* Les **vendredis à 13h** un cours d’**aquagym**

Tarif 7 euros (agglo ) / 9.10 euros (hors agglo)
Habitants de l’agglomération de Grand Chatellerault, merci de vous munir d’un justificatif de domicile afin de profiter du tarif agglo.   .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52 

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English : Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître

L’événement Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Lencloître a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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