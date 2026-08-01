Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Piscine de Lencloître Lencloître
mercredi 5 août 2026 · Piscine de Lencloître · Lencloître
Informations pratiques
Lencloître
Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 13:15:00
fin : 2026-08-12 14:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28
En aout, retrouvez
* Les **mercredis à 13h15** un cours d’**aquabike**
Tarif 10 euros ( agglo ) / 13 euros (hors agglo )
* Les **vendredis à 13h** un cours d’**aquagym**
Tarif 7 euros (agglo ) / 9.10 euros (hors agglo)
Habitants de l’agglomération de Grand Chatellerault, merci de vous munir d’un justificatif de domicile afin de profiter du tarif agglo. .
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52
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English : Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître
L’événement Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Lencloître a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne