Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Piscine de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 13:15:00

fin : 2026-08-12 14:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

En aout, retrouvez

* Les **mercredis à 13h15** un cours d’**aquabike**

Tarif 10 euros ( agglo ) / 13 euros (hors agglo )

* Les **vendredis à 13h** un cours d’**aquagym**

Tarif 7 euros (agglo ) / 9.10 euros (hors agglo)

Habitants de l’agglomération de Grand Chatellerault, merci de vous munir d’un justificatif de domicile afin de profiter du tarif agglo. .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

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English : Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître

L’événement Aquagym et Aquabike en Aout à la piscine de Lencloître Lencloître a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne