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AGENDA · Rieupeyroux

Aquagym Rieupeyroux

vendredi 4 septembre 2026 · Rieupeyroux

Aquagym Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Adresse
Vergiès
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Rieupeyroux

Aquagym

Vergiès Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-09-04

Venez vous détendre à la piscine !
Cours tous les vendredis soirs à la piscine intercommunale de Rieupeyroux dès le 04 septembre 2026. 6  .

Vergiès Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 67 38  piscine@ccabsv.fr

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English :

Come relax by the pool!

L’événement Aquagym Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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