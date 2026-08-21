AGENDA · Rieupeyroux
Aquagym Rieupeyroux
vendredi 4 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Aquagym
Vergiès Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-09-04
Venez vous détendre à la piscine !
Cours tous les vendredis soirs à la piscine intercommunale de Rieupeyroux dès le 04 septembre 2026. 6 .
Vergiès Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 67 38 piscine@ccabsv.fr
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English :
Come relax by the pool!
L’événement Aquagym Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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