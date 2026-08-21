Informations pratiques

Rieupeyroux

Aquagym

Vergiès Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-04

Venez vous détendre à la piscine !

Cours tous les vendredis soirs à la piscine intercommunale de Rieupeyroux dès le 04 septembre 2026. 6 .

Vergiès Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 67 38 piscine@ccabsv.fr

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English :

Come relax by the pool!

L’événement Aquagym Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)