Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux
jeudi 10 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade
2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Apéro concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Duo musical burlesque
Martine et Pascalito débordent du cadre et se baladent entre swing enflammé, pop soul chaloupée, répertoire hispanique et tendres chansons françaises. Muni d’une voix vibrante et d’une guitare manouche endiablée, c’est avec un esprit Feel Gourde Music , que l’atypique duo parcourt les émotions. .
2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
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English :
Burlesque musical duo
L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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