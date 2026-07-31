Informations pratiques

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Duo musical burlesque

Martine et Pascalito débordent du cadre et se baladent entre swing enflammé, pop soul chaloupée, répertoire hispanique et tendres chansons françaises. Muni d’une voix vibrante et d’une guitare manouche endiablée, c’est avec un esprit Feel Gourde Music , que l’atypique duo parcourt les émotions. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Burlesque musical duo

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)