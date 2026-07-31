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Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux

jeudi 10 septembre 2026 · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
2, route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Apéro concerts

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Duo musical burlesque
Martine et Pascalito débordent du cadre et se baladent entre swing enflammé, pop soul chaloupée, répertoire hispanique et tendres chansons françaises. Muni d’une voix vibrante et d’une guitare manouche endiablée, c’est avec un esprit Feel Gourde Music , que l’atypique duo parcourt les émotions.   .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75  rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Burlesque musical duo

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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