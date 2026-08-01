Informations pratiques

Rieupeyroux

Soirée irlandaise

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert et restauration sur place & bière irlandaise !

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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr

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English :

Live music, on-site dining, and Irish beer!

L’événement Soirée irlandaise Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)