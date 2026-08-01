AGENDA · Rieupeyroux
Soirée irlandaise Rieupeyroux
vendredi 14 août 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Soirée irlandaise
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert et restauration sur place & bière irlandaise !
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr
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English :
Live music, on-site dining, and Irish beer!
L’événement Soirée irlandaise Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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