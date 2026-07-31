Informations pratiques

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Chansons festives françaises

Rendez-vous avec Quentin (accordéoniste-chanteur), Olivier (percussionniste-chanteur), Richard (bassiste-trompettiste), Sébastien (guitariste), auteurs, compositeurs et interprètes. Convivialité, arrangements et créations sont leurs marques de fabrique. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Festive French Songs

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)