UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux

samedi 12 septembre 2026 · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
2, route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Apéro concerts

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Chansons festives françaises
Rendez-vous avec Quentin (accordéoniste-chanteur), Olivier (percussionniste-chanteur), Richard (bassiste-trompettiste), Sébastien (guitariste), auteurs, compositeurs et interprètes. Convivialité, arrangements et créations sont leurs marques de fabrique.   .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75  rencontresalacampagne@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive French Songs

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rieupeyroux (Aveyron)