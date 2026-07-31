Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux
samedi 12 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu
2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Apéro concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Chansons festives françaises
Rendez-vous avec Quentin (accordéoniste-chanteur), Olivier (percussionniste-chanteur), Richard (bassiste-trompettiste), Sébastien (guitariste), auteurs, compositeurs et interprètes. Convivialité, arrangements et créations sont leurs marques de fabrique. .
2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
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English :
Festive French Songs
L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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