Informations pratiques

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu !

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Reprises et composition

4 potes, 4 musiciens qui aiment surtout jouer ensemble ! Faire des reprises, c’est top. Mais à leur façon, c’est encore mieux. Des années 80 à 2000, du bon vieux rock français ou étranger, sans oublier leur composition… Sur Un Malentendu ! saura vous ambiancer et transporter vers leur univers bien à eux. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Reprises and Composition

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)