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Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux

vendredi 11 septembre 2026 · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
2, route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Apéro concerts

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu !

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Reprises et composition
4 potes, 4 musiciens qui aiment surtout jouer ensemble ! Faire des reprises, c’est top. Mais à leur façon, c’est encore mieux. Des années 80 à 2000, du bon vieux rock français ou étranger, sans oublier leur composition… Sur Un Malentendu ! saura vous ambiancer et transporter vers leur univers bien à eux.   .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75  rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Reprises and Composition

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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