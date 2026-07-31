Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux
vendredi 11 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu !
2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Apéro concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Reprises et composition
4 potes, 4 musiciens qui aiment surtout jouer ensemble ! Faire des reprises, c’est top. Mais à leur façon, c’est encore mieux. Des années 80 à 2000, du bon vieux rock français ou étranger, sans oublier leur composition… Sur Un Malentendu ! saura vous ambiancer et transporter vers leur univers bien à eux. .
2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reprises and Composition
L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rieupeyroux (Aveyron)
- Soirée irlandaise Rieupeyroux 14 août 2026
- Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion Rieupeyroux 25 août 2026
- Festival de cinéma Rencontres…à la campagne Rieupeyroux 9 septembre 2026
- Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver Rieupeyroux 9 septembre 2026
- Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux 10 septembre 2026