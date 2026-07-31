Informations pratiques

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Duo chanson française, festif rock, java rock, et bien d’autres

Leur nom, emprunté au célèbre roman d’Antoine Blondin mis à l’écran par André Verneuil, ne manquera pas d’évoquer chez certains deux belles gueules croquant la vie à pleines dents. Ces deux-là ne se prennent pas la tête, et surtout ne vous la prennent pas. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French chanson duo, festive rock, java rock, and many others

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)