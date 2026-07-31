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Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver Rieupeyroux

mercredi 9 septembre 2026 · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
2, route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Apéro concerts

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Duo chanson française, festif rock, java rock, et bien d’autres
Leur nom, emprunté au célèbre roman d’Antoine Blondin mis à l’écran par André Verneuil, ne manquera pas d’évoquer chez certains deux belles gueules croquant la vie à pleines dents. Ces deux-là ne se prennent pas la tête, et surtout ne vous la prennent pas.   .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75  rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

French chanson duo, festive rock, java rock, and many others

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Un singe en Hiver Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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