AquaLanta à la piscine Aquabelle à Bailleul, Piscine Aquabelle, Bailleul
samedi 12 septembre 2026 · Piscine Aquabelle · Bailleul
Informations pratiques
AquaLanta à la piscine Aquabelle à Bailleul Samedi 12 septembre, 13h30 Piscine Aquabelle Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
En famille ou entre amis, affrontez les 8 épreuves de cette 3ᵉ édition d’AquaLanta et tentez de décrocher la victoire !
Au programme :
L’épreuve mythique des poteaux
- Un parcours du combattant
- Le défi Démé-nageurs
- Des relais
- Une chasse au trésor
- Et bien d’autres surprises !
Agilité, sang-froid, mémoire, équilibre, endurance, stratégie, précision et surtout esprit d’équipe : aurez-vous toutes les qualités pour relever le défi ?
Samedi 12 septembre 2026
De 13h30 à 18h
Piscine intercommunale AquaBelle – Bailleul
Tarifs :
– Habitants Cœur de Flandre agglo : 6 € (-18 ans) / 9 € adulte (sur présentation d’un justificatif de domicile)
– Habitants Hors agglo : 8 € (-18 ans) / 12 € adulte
Paiement à l’avance* – nombre de places limité !
Réservation obligatoire au 06 21 64 15 82
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
À vous de jouer !
*Le paiement s’effectue par carte bancaire, espèces, chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV ou coupons UP sports et loisirs (les chèques bancaires ne sont pas acceptés). Les chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV et coupons UP sports et loisirs dont la date de validité est expirée ne seront pas acceptés.
Piscine Aquabelle 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 64 15 82 »}]
Vous avez l’âme d’un aventurier ? Venez vivre une après-midi pleine de défis à la piscine intercommunale AquaBelle à Bailleul !
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