UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bailleul

La nuit du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

vendredi 4 septembre 2026 · Ferme Brasserie Beck · Bailleul

La nuit du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Ferme Brasserie Beck
Adresse
1180 Eeckelstraete
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

La nuit du houblon Vendredi 4 septembre, 17h30 Ferme Brasserie Beck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00

Au programme :

  • BURNING SPEAR Fort d’une carrière couronnée de Grammy Awards, Burning Spear transcende les générations grâce à une musique à la fois engagée et universelle.
  • CARAVAN PALACE En moins de vingt ans et cinq albums studio, Caravan Palace est passé du statut de sensation parisienne à celui de véritable phénomène pop mondial. Leur trajectoire est unique
  • WÜSTENBERG Leur folk rock unique oscille entre le charme intimiste d’une rue pavée et le son vibrant et puissant d’un carrefour new-yorkais. Sa voix si particulière peint des images saisissantes
  • FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND tire ses influences du ska et du rock steady.

Parking gratuit, restauration sur place
Places limitées !

Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]
Concert en plein air organisé par la ferme Beck

À voir aussi à Bailleul (Nord)