La nuit du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

Informations pratiques

La nuit du houblon Vendredi 4 septembre, 17h30 Ferme Brasserie Beck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00

Au programme :

BURNING SPEAR Fort d’une carrière couronnée de Grammy Awards, Burning Spear transcende les générations grâce à une musique à la fois engagée et universelle.

CARAVAN PALACE En moins de vingt ans et cinq albums studio, Caravan Palace est passé du statut de sensation parisienne à celui de véritable phénomène pop mondial. Leur trajectoire est unique

WÜSTENBERG Leur folk rock unique oscille entre le charme intimiste d’une rue pavée et le son vibrant et puissant d’un carrefour new-yorkais. Sa voix si particulière peint des images saisissantes

FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND tire ses influences du ska et du rock steady.

Parking gratuit, restauration sur place

Places limitées !

Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]

Concert en plein air organisé par la ferme Beck