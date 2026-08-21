AGENDA · Bailleul
La nuit du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul
vendredi 4 septembre 2026 · Ferme Brasserie Beck · Bailleul
Informations pratiques
La nuit du houblon Vendredi 4 septembre, 17h30 Ferme Brasserie Beck Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T17:30:00+02:00 – 2026-09-04T23:30:00+02:00
Au programme :
- BURNING SPEAR Fort d’une carrière couronnée de Grammy Awards, Burning Spear transcende les générations grâce à une musique à la fois engagée et universelle.
- CARAVAN PALACE En moins de vingt ans et cinq albums studio, Caravan Palace est passé du statut de sensation parisienne à celui de véritable phénomène pop mondial. Leur trajectoire est unique
- WÜSTENBERG Leur folk rock unique oscille entre le charme intimiste d’une rue pavée et le son vibrant et puissant d’un carrefour new-yorkais. Sa voix si particulière peint des images saisissantes
- FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND tire ses influences du ska et du rock steady.
Parking gratuit, restauration sur place
Places limitées !
Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]
Concert en plein air organisé par la ferme Beck
À voir aussi à Bailleul (Nord)
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