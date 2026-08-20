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La fête du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

dimanche 6 septembre 2026 · Ferme Brasserie Beck · Bailleul

La fête du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Ferme Brasserie Beck
Adresse
1180 Eeckelstraete
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

La fête du houblon Dimanche 6 septembre, 11h00 Ferme Brasserie Beck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00

Les animations :

  • Démonstration de la cueillette du houblon
  • Dans la micro-brasserie, dégustation de la bière « Hommelpap » fabriquée sur place (à consommer avec modération)
  • Vente de lianes de houblon
  • Découverte de la ferme et de ses animaux
  • Promenades en charrette avec les chevaux de trait
  • Animations avec les ânes
  • Démonstration du maréchal-ferrant
  • Présentation et spectacles de chevaux avec JEHOL et spectacles de chevaux de traits flamands avec l’écurie Talpe
  • Cuisson de faluches au feu de bois sur place
  • Jeux flamands
  • Vente de produits régionaux et présence d’artisans et producteurs locaux
  • Concerts toute la journée
  • Veillée champêtre musicale avec l’embrasement du traditionnel « chu » (mannequin représentant le patron) suivi d’un repas autour du cochon grillé

Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]
Journée animée organisée par la ferme Beck

Philippe Olivier

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