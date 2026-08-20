La fête du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul

Informations pratiques

La fête du houblon Dimanche 6 septembre, 11h00 Ferme Brasserie Beck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00

Les animations :

Démonstration de la cueillette du houblon

Dans la micro-brasserie, dégustation de la bière « Hommelpap » fabriquée sur place (à consommer avec modération)

Vente de lianes de houblon

Découverte de la ferme et de ses animaux

Promenades en charrette avec les chevaux de trait

Animations avec les ânes

Démonstration du maréchal-ferrant

Présentation et spectacles de chevaux avec JEHOL et spectacles de chevaux de traits flamands avec l’écurie Talpe

Cuisson de faluches au feu de bois sur place

Jeux flamands

Vente de produits régionaux et présence d’artisans et producteurs locaux

Concerts toute la journée

Veillée champêtre musicale avec l’embrasement du traditionnel « chu » (mannequin représentant le patron) suivi d’un repas autour du cochon grillé

Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]

Journée animée organisée par la ferme Beck

Philippe Olivier