AGENDA · Bailleul
La fête du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul
dimanche 6 septembre 2026 · Ferme Brasserie Beck · Bailleul
Informations pratiques
La fête du houblon Dimanche 6 septembre, 11h00 Ferme Brasserie Beck Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00
Les animations :
- Démonstration de la cueillette du houblon
- Dans la micro-brasserie, dégustation de la bière « Hommelpap » fabriquée sur place (à consommer avec modération)
- Vente de lianes de houblon
- Découverte de la ferme et de ses animaux
- Promenades en charrette avec les chevaux de trait
- Animations avec les ânes
- Démonstration du maréchal-ferrant
- Présentation et spectacles de chevaux avec JEHOL et spectacles de chevaux de traits flamands avec l’écurie Talpe
- Cuisson de faluches au feu de bois sur place
- Jeux flamands
- Vente de produits régionaux et présence d’artisans et producteurs locaux
- Concerts toute la journée
- Veillée champêtre musicale avec l’embrasement du traditionnel « chu » (mannequin représentant le patron) suivi d’un repas autour du cochon grillé
Ferme Brasserie Beck 1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermebeck.net/festival »}]
Journée animée organisée par la ferme Beck
Philippe Olivier
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