AQUAPÉRO à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Le 29 mai, la piscine vous propose une animation originale mêlant activité sportive et moment de détente.

La soirée débutera par une séance d’aquagym de 18h à 18h45, accessible à tous, pour bouger dans une ambiance dynamique. Elle sera suivie d’un apéro convivial accompagné d’un concert acoustique, de 19h à 20h, sur le solarium.

C’est l’occasion idéale de prolonger l’effort par un moment de partage, dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Une animation ouverte à tous, pour profiter de la piscine autrement et passer un agréable moment ensemble.

Alliez sport et convivialité avec l’Aquapéro : une séance d’aquagym suivie d’un moment festif autour d’un apéro en musique sur le solarium.

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h00 à 20h00

payant

Sans inscription, se présenter avant le début de la séance.

De 9 à 10,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS



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