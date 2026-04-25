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AQUAPÉRO à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

AQUAPÉRO à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

AQUAPÉRO à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

Adresse : 1, place Edith Thomas

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : <p>Sans inscription, se présenter avant le début de la séance. </p><p>De 9 à 10,50 euros.</p>

Le 29 mai, la piscine vous propose une animation originale mêlant activité sportive et moment de détente.

La soirée débutera par une séance d’aquagym de 18h à 18h45, accessible à tous, pour bouger dans une ambiance dynamique. Elle sera suivie d’un apéro convivial accompagné d’un concert acoustique, de 19h à 20h, sur le solarium.

C’est l’occasion idéale de prolonger l’effort par un moment de partage, dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Une animation ouverte à tous, pour profiter de la piscine autrement et passer un agréable moment ensemble.

Alliez sport et convivialité avec l’Aquapéro : une séance d’aquagym suivie d’un moment festif autour d’un apéro en musique sur le solarium.
Le vendredi 29 mai 2026
de 18h00 à 20h00
payant

Sans inscription, se présenter avant le début de la séance. 

De 9 à 10,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas  75014 PARIS

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