Aquaplouf Piscine de Cusset Cusset

Aquaplouf

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-04-11 2026-04-18 2026-10-24 2026-10-31

À chaque vacances scolaires, l’Aquaplouf rencontre un vif succès à la piscine de Cusset qui prend pour l’occasion des allures d’un terrain de jeu aquatique pour le plus grand plaisir des enfants, à partir de 6 mois, et de leurs familles.

.

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 51 09 accueil@vichy-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every school vacation, Aquaplouf is a great success at the Cusset pool, which takes on the appearance of an aquatic playground to the delight of children aged 6 months and over, and their families.

L’événement Aquaplouf Cusset a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations