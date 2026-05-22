Aquaplouf géant à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS
Aquaplouf géant à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS mercredi 27 mai 2026.
AQUAPLOUF GÉANT !
Envie d’un moment fun, ludique et rafraîchissant ? Rejoignez nous à la Piscine Georges Hermant pour un événement exceptionnel ! Que vous soyez petit ou grand, venez tester vos plus beaux plongeons et vous amuser avec nos bouées géantes.
Mercredi 27 mai
⏰De 12h à 16h (par créneaux de 18 personnes)
Au programme :
Défi de la liane : Le défi de la liane : Prêt à relever le défi d’escalade ? Une liane est installée sur le plongeoir de 5 mètres pour vous mettre au défi !
Concours de plongeon : Défiez la gravité sur nos 3 plongeoirs de 1,5m, 3m et 5m dans une fosse de 3,90 mètres de profondeur !
Bouées & toboggan
Moment dégustation pour reprendre des forces
Infos pratiques & Conditions :
Pour qui ? Enfants et adultes ! Tout âge accepté (savoir nager obligatoire).
⚠️ Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Combien ? Inscription GRATUITE à l’accueil pour réserver votre créneau. (L’entrée nécessite simplement un ticket de piscine classique).
Les places par créneau sont limitées à 18 personnes, alors ne tardez pas à vous inscrire directement à l’accueil de la piscine ! ♂️✨
Venez participer à un Aquaplouf Géant à la piscine Georges Hermant ! Un accès à la fosse à plongeon et 3 plongeoirs au prix d’une entrée piscine ! Moment ludiques, bouées et toboggan et moment dégustation !
Le mercredi 27 mai 2026
de 12h00 à 16h00
payant
Combien ? Inscription GRATUITE à l’accueil pour réserver votre créneau. (L’entrée nécessite simplement un ticket de piscine classique).
Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T12:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00
Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS
https://piscine-georgeshermant.fr/ +33153384930 contact@piscine-georgeshermant.fr
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