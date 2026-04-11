Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Mozart (Centre) Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Tout au long de la journée, le public pourra :

rencontrer les élèves et les enseignants,

échanger avec l’équipe administrative,

découvrir les différentes disciplines et les parcours proposés.

Le conservatoire vous ouvre grand ses portes : profitez-en !

Tous les cours sont exceptionnellement en accès libre.

Le programme sera précisé prochainement.

La Journée Portes Ouvertes du CMA Centre est une invitation à découvrir ou redécouvrir la richesse de l’offre pédagogique du Conservatoire du Centre en musique, danse et théâtre.

Le mercredi 27 mai 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-27T00:00:00+02:00_2026-05-27T23:59:00+02:00

Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée 75001 PARIS



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