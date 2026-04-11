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Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Mozart (Centre) Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Mozart (Centre) Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Mozart (Centre) Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre)

Adresse : 7, passage de la Canopée

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tout au long de la journée, le public pourra :

  • rencontrer les élèves et les enseignants,
  • échanger avec l’équipe administrative,
  • découvrir les différentes disciplines et les parcours proposés.

Le conservatoire vous ouvre grand ses portes : profitez-en !
Tous les cours sont exceptionnellement en accès libre.

Le programme sera précisé prochainement.

La Journée Portes Ouvertes du CMA Centre est une invitation à découvrir ou redécouvrir la richesse de l’offre pédagogique du Conservatoire du Centre en musique, danse et théâtre.
Le mercredi 27 mai 2026
de à
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-27T00:00:00+02:00_2026-05-27T23:59:00+02:00

Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée  75001 PARIS


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