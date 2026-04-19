Friday Roast Open Air Canal Barboteur Paris
Friday Roast Open Air Canal Barboteur Paris vendredi 8 mai 2026.
For this edition, we’re excited to welcome Nixe, our special guest from the Kepler collective, bringing her signature energy to the deck.
Good people, good music, and a space to connect, just how we like it.
Bring your crew, catch the sunset, and let’s roast together once again.
INFOS PRATIQUES⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : Vendredi 8 mai
L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
Friday Roast is back at Canal Barboteur
This time, we’re taking things back outside where it all feels right. Sun on our faces, sound in the air, and the crew reunited for another proper session by the water.
Le vendredi 08 mai 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T16:00:00+02:00_2026-05-08T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris 19 avril 2026
- Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026
- Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris 19 avril 2026