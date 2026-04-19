Friday Roast Open Air Canal Barboteur Paris

For this edition, we’re excited to welcome Nixe, our special guest from the Kepler collective, bringing her signature energy to the deck.

Good people, good music, and a space to connect, just how we like it.

Bring your crew, catch the sunset, and let’s roast together once again.

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : Vendredi 8 mai

L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Friday Roast is back at Canal Barboteur



This time, we’re taking things back outside where it all feels right. Sun on our faces, sound in the air, and the crew reunited for another proper session by the water.

Le vendredi 08 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T16:00:00+02:00_2026-05-08T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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