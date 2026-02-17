Mandrake Handshake • Kaat Van Stralen SUPERSONIC Paris

MANDRAKE HANDSHAKE (22h30)

(Psych – Londres, UK)

Depuis 2018, le collectif Mandrake Handshake, basé à Oxford et Londres, élabore une signature sonore qu’il qualifie de « Flowerkraut » : un festin hédoniste et hallucinant mêlant krautrock, art-pop et psychédélisme, relevé de grooves énigmatiques, d’électronique pétillante et d’improvisations audacieuses.

https://mandrakehandshake.bandcamp.com/

KAAT VAN STRALEN (21h30)

(Psych punk – Belgique)

Kaat Van Stralen refuse d’être cataloguée. Ce qui a commencé comme un projet solo unique s’est transformé en un groupe punk qui défie les genres, désormais rejoint par Melvin Slabbinck (batterie), Anton Robberechts (guitare) et Faust De Vogelaere (basse). Stricte mais juste, Kaat s’attaque à tous les genres. Du punk et du psychédélique à l’alternatif spoken word, attendez-vous à des jeux de mots enflammés, des rythmes endiablés, des riffs de guitare mordants et des lignes de basse tonitruantes. Kaat Van Stralen a remporté De Nieuwe Lichting 2025 (Studio Brussel) et Sound Track 2024, le programme de développement des talents organisé par VI.BE et Het Depot. En janvier 2025, Kaat Van Stralen a sorti son premier single, « Stop Met Wenen », un hymne punk rock pour les femmes, les marginaux et les sensibles. Influencée par Amyl & The Sniffers, Wet Leg et Fiona Apple, mais chantant délicieusement en flamand, Kaat met en avant son style et sa voix uniques.

https://open.spotify.com/…/artist/4iJk7vDVSLy3X0lBdOKKuF

La suite de la programmation arrive très vite !

Vendredi 8 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Allah Las, Babe Rainbow & Deehunter

Le vendredi 08 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

