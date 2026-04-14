Hetty Kate / Jazz in Four Seasons ‘Spring’, JASS CLUB, Paris

Hetty Kate / Jazz in Four Seasons ‘Spring’ Vendredi 8 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T19:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T21:30:00+02:00 – 2026-05-08T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* La chanteuse australienne Hetty Kate, installée à Paris, présente un projet aussi ambitieux qu’original : ‘*Jazz in Four Seasons : Vol. 1, Spring*’. Quatre albums enregistrés sur quatre continents, chacun dédiés à une saison. Ce premier volet printanier réunit douze standards signés Duke Ellington, Dave Brubeck, Billy Strayhorn, Tadd Dameron, des mélodies qui évoquent l’éclosion, la lumière revenue et la pluie d’avril. Enregistré à Prague, l’album prend une nouvelle couleur sur scène : Hetty Kate le réinterprète avec des musiciens français. Forte de onze albums et de scènes parcourues dans vingt-huit pays, elle partage ce soir son univers musical et sa voix si singulière. **Hetty Kate** / voix **Guillaume Naud** / piano **Bruno Shorp** / contrebasse **Karl Jannuska** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/430-Hetty-Kate-Jazz-in-Four-Seasons-Spring?session=430 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/431-Hetty-Kate-Jazz-in-Four-Seasons-Spring?session=431 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30La chanteuse australienne Hetty Kate, installée à Paris, présente un projet aussi ambitieux qu’original : ‘Jazz in Four Seasons : Vol. 1, Spring’.Quatre albums enregistrés sur quatre … Jazz vocal