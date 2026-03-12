Porté par le pianiste Ruddy Boa, ce projet est une invitation à découvrir ou redécouvrir le Gwo-Ka, un rythme emblématique de la Guadeloupe, sous un jour nouveau. Après « Tribute to Lockel & Gwo-Ka Modèn Explorations » (avec un passage enflammé au Baiser Salé en 2025), ce concert prolonge une aventure musicale qui a commencé en 1969, lorsque Gérard Lockel a fait entrer le tambour Ka sur la scène du Cinéma-Théâtre Le Plaza. Une révolution : le Gwo-Ka quittait alors son cadre traditionnel pour devenir une source d’inspiration sans limites.

Avec « Echoes of the Plaza », Ruddy Boa et ses invités repoussent encore les frontières. Entre compositions originales et hommages à des figures majeures comme Robert Oumaou (GwaKaSonné) ou Kafé, ce projet mêle le Gwo-Ka à d’autres univers musicaux : le jazz contemporain de Kris Davis, Vijay Iyer ou Danilo Pérez, et même des influences de la musique européenne du XXᵉ siècle, comme celles d’Arnold Schoenberg ou d’Olivier Messiaen.

Un moment rare pour (re)découvrir aussi le Karuka, un instrument unique imaginé par Ruddy Boa en hommage au Gwadlouka de Gérard Lockel. Une expérience vibrante, où tradition et modernité se rencontrent pour créer une résonance inoubliable.

Avec « Echoes of the Plaza », le pianiste Ruddy Boa réinvente le Gwo-Ka : entre tradition guadeloupéenne, jazz contemporain et créations originales, une expérience musicale vibrante et inédite.

Le vendredi 08 mai 2026

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T19:30:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-08T21:30:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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