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Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris

Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris

Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris vendredi 8 mai 2026.

Lieu : église St Philippe du Roule

Adresse : 154 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : <p>Tarif unique : 15€  par personne</p><p>   ou   En Espèce Sur Place       </p><p>- PAS DE CARTE BANCAIRE -</p>

Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche

par le Groupe « Ana Stayer Trio »

Ana Stayer Chant & Violon – Daniel Beja Guitare – Pierre Frasque ContrebasseAna Stayer diplômée du « Royal College of Musique » de Stockholm, sa voix chaude et puissante l’emmène à Paris ou elle commence à chanter avec différents groupes de Jazz. Passionnée, elle monte son propre projet pour chanter les grands standards de Jazz et du Manouche.

Quelques morceaux lors de ce Concert Festif : Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…

Quelques morceaux lors de ce Concert Festif :
Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…
Le vendredi 08 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Tarif unique : 15€  par personne

   ou   En Espèce Sur Place       

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T16:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris
https://my.weezevent.com/concert-jazz-festif


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