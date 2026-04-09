Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris
Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris vendredi 8 mai 2026.
Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche
par le Groupe « Ana Stayer Trio »
Ana Stayer Chant & Violon – Daniel Beja Guitare – Pierre Frasque ContrebasseAna Stayer diplômée du « Royal College of Musique » de Stockholm, sa voix chaude et puissante l’emmène à Paris ou elle commence à chanter avec différents groupes de Jazz. Passionnée, elle monte son propre projet pour chanter les grands standards de Jazz et du Manouche.
Quelques morceaux lors de ce Concert Festif : Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…
Quelques morceaux lors de ce Concert Festif :
Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…
Le vendredi 08 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Tarif unique : 15€ par personne
ou En Espèce Sur Place
– PAS DE CARTE BANCAIRE –
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T16:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/concert-jazz-festif
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