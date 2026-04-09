Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche église St Philippe du Roule Paris

Concert JAZZ festif – les Grands Standards Jazz et Manouche

par le Groupe « Ana Stayer Trio »

Ana Stayer Chant & Violon – Daniel Beja Guitare – Pierre Frasque ContrebasseAna Stayer diplômée du « Royal College of Musique » de Stockholm, sa voix chaude et puissante l’emmène à Paris ou elle commence à chanter avec différents groupes de Jazz. Passionnée, elle monte son propre projet pour chanter les grands standards de Jazz et du Manouche.

Quelques morceaux lors de ce Concert Festif : Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…

Quelques morceaux lors de ce Concert Festif :

Bei Mir Bist Du Shein, Beautiful Love, Mon amants de St Jean, Johnny tu n’es pas un ange, Ederlezi (musique du film « Le temps des gitans ») etc…

Le vendredi 08 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique : 15€ par personne

ou En Espèce Sur Place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T16:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/concert-jazz-festif



Afficher la carte du lieu église St Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire

