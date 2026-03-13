Norman Connors & The Starship Orchestra New Morning Paris

Pour la première fois en France, le légendaire producteur, compositeur et batteur américain de jazz funk, Norman Connors, se produira à Paris avec son mythique Starship Orchestra pour célébrer les 50 ans de l’album culte « You Are My Starship ». Pour cet anniversaire exceptionnel, il sera accompagné de prestigieux musiciens ayant joué avec Prince, Diana Ross, Angela Bofill. Une soirée incontournable, placée sous le signe du groove, de l’élégance et de l’héritage soul jazz, pour célébrer un repertoire intemporel.

Celebrates 50 years of « You Are My Starship » album.

Le vendredi 08 mai 2026

de 18h30 à 21h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 21h30 à 23h00

payant

35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T18:30:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-08T21:30:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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