Norman Connors & The Starship Orchestra New Morning Paris
Norman Connors & The Starship Orchestra New Morning Paris vendredi 8 mai 2026.
Pour la première fois en France, le légendaire producteur, compositeur et batteur américain de jazz funk, Norman Connors, se produira à Paris avec son mythique Starship Orchestra pour célébrer les 50 ans de l’album culte « You Are My Starship ». Pour cet anniversaire exceptionnel, il sera accompagné de prestigieux musiciens ayant joué avec Prince, Diana Ross, Angela Bofill. Une soirée incontournable, placée sous le signe du groove, de l’élégance et de l’héritage soul jazz, pour célébrer un repertoire intemporel.
Celebrates 50 years of « You Are My Starship » album.
Le vendredi 08 mai 2026
de 18h30 à 21h00
Le vendredi 08 mai 2026
de 21h30 à 23h00
payant
35 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T18:30:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-08T21:30:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
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