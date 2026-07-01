Aquarelle : carnet de voyage Feuille Blanche, Café Noir Paris
mercredi 1 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris
Informations pratiques
Nous apprenons à saisir une ambiance, une lumière, une émotion.
Quelques traits de crayon, une touche d’aquarelle, quelques mots griffonnés, un ticket de musée, une fleur séchée… Peu à peu, votre carnet devient le témoin de votre regard sur le monde.
Chaque page raconte une histoire.
La vôtre.
Et si le voyage commençait avant même de faire sa valise ?
Chez Feuille Blanche Café Noir, nous vous invitons à découvrir le carnet de voyage, un atelier créatif mêlant aquarelle, dessin, croquis et écriture. Une invitation à ralentir, observer et raconter le monde autrement, au cœur des Batignolles, dans un café culturel chaleureux.
Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
payant
30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
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