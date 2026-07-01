Aquarelle : carnet de voyage Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Nous apprenons à saisir une ambiance, une lumière, une émotion.

Quelques traits de crayon, une touche d’aquarelle, quelques mots griffonnés, un ticket de musée, une fleur séchée… Peu à peu, votre carnet devient le témoin de votre regard sur le monde.

Chaque page raconte une histoire.

La vôtre.

Et si le voyage commençait avant même de faire sa valise ?



Chez Feuille Blanche Café Noir, nous vous invitons à découvrir le carnet de voyage, un atelier créatif mêlant aquarelle, dessin, croquis et écriture. Une invitation à ralentir, observer et raconter le monde autrement, au cœur des Batignolles, dans un café culturel chaleureux.

Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant

30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



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