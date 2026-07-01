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Aquarelle : carnet de voyage Feuille Blanche, Café Noir Paris

mercredi 1 juillet 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Aquarelle : carnet de voyage Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102 rue truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>30€</p>

Nous apprenons à saisir une ambiance, une lumière, une émotion.

Quelques traits de crayon, une touche d’aquarelle, quelques mots griffonnés, un ticket de musée, une fleur séchée… Peu à peu, votre carnet devient le témoin de votre regard sur le monde.

Chaque page raconte une histoire.

La vôtre.

Et si le voyage commençait avant même de faire sa valise ?

Chez Feuille Blanche Café Noir, nous vous invitons à découvrir le carnet de voyage, un atelier créatif mêlant aquarelle, dessin, croquis et écriture. Une invitation à ralentir, observer et raconter le monde autrement, au cœur des Batignolles, dans un café culturel chaleureux.
Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
payant

30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut  75017 Paris

Atelier aquarelle : carnet de voyage


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