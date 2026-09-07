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Aquarelles du Gers – une rencontre avec Patrice Hyver, peintre cycliste, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Aquarelles du Gers – une rencontre avec Patrice Hyver, peintre cycliste, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Aquarelles du Gers – une rencontre avec Patrice Hyver, peintre cycliste Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Patrice Hyver est peintre et vit dans le Gers. Sur son vélo il sillonne les routes de France et crée des carnets d’aquarelles à partir des paysages qu’il observe et des gens qu’il croise.
Lors de cette rencontre il expliquera sa démarche et répondra aux questions que vous vous posez.

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Patrice Hyver est peintre et vit dans le Gers. Sur son vélo il sillonne les routes de France et crée des carnets d’aquarelles à partir des paysages qu’il observe et des gens qu’il croise.

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