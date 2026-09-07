Aquarelles du Gers – une rencontre avec Patrice Hyver, peintre cycliste, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Aquarelles du Gers – une rencontre avec Patrice Hyver, peintre cycliste Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Patrice Hyver est peintre et vit dans le Gers. Sur son vélo il sillonne les routes de France et crée des carnets d’aquarelles à partir des paysages qu’il observe et des gens qu’il croise.
Lors de cette rencontre il expliquera sa démarche et répondra aux questions que vous vous posez.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Patrice Hyver est peintre et vit dans le Gers. Sur son vélo il sillonne les routes de France et crée des carnets d’aquarelles à partir des paysages qu’il observe et des gens qu’il croise.
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