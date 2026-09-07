Visite du Fonds Ancien de la Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Visite du Fonds Ancien de la Médiathèque Grand Auch Cœur de Gascogne Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

10 personnes maximum, à partir de 12 ans et sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Nous plongerons dans les plus belles pages des codex du Moyen Âge, pour comprendre de quelle façon se tissait le lien puissant entre écriture, lecture et élévation spirituelle.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Nous vous proposons une visite de notre fonds ancien, dans lequel sont conservés plusieurs manuscrits médiévaux des XIIe, XIVe et XVe siècles.

© Fondation Bodmer