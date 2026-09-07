Zoom sur l’escalier monumental, Escalier monumental, Auch

Informations pratiques

Zoom sur l’escalier monumental Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30 Escalier monumental Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

L’escalier monumental d’Auch est l’un des emblèmes du patrimoine gersois. Reliant la ville haute au quartier de la ville basse, il accueille plusieurs œuvres contemporaines remarquables, dont la statue de d’Artagnan et Le Déluge de Jaume Plensa.

Remontez les marches et le temps pour découvrir l’origine de sa construction, son histoire et les œuvres qui jalonnent ses paliers.

Escalier monumental Escalier, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie L’Escalier monumental, achevé en 1863, relie la ville historique à la ville nouvelle sur 35 mètres de dénivellation, avec 234 marches (374 au total avec les doubles volées).

Sur le premier palier, devant la fontaine, se trouve depuis 1992 la sculpture contemporaine « l’Observatoire du temps » de l’artiste catalan Jaume Plensa. Le texte gravé évoque bibliquement le Déluge, rappelant les inondations catastrophiques qui ont meurtri la ville en 1977. L’œil de verre, tel une vigie symbolique, scrute le ciel. L’autre partie de l’œuvre, « l’abri impossible », se trouve à l’extrémité de la passerelle sur la rive opposée.

Depuis le palier inférieur, vous pourrez profiter d’une belle vue sur la vallée du Gers. À l’horizon sud, derrière la ligne des collines, par temps clair, vous pourrez apercevoir la chaîne des Pyrénées.

Sur le palier plus bas, une statue en bronze, œuvre de Michelet, est à l’effigie du plus célèbre des Gascons : Charles de Batz, plus connu sous le nom de d’Artagnan, Capitaine des Mousquetaires du Roi, né au château de Castelmore à Lupiac, village situé à une quarantaine de kilomètres d’Auch.

L’escalier monumental d’Auch est un élément incontournable du patrimoine gersois. Permettant de relier le centre historique à la ville basse, il abrite plusieurs créations contemporaines telles que…

©Patrick Mothe