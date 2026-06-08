Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 6 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Exposition et vente de tableaux réalisés à l’aquarelle et parfois agrémentés de poèmes.
entrée libre
Renseignements à Mme Roussel Irene ireneroussel61@gmail.com .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 ireneroussel61@gmail.com
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English : Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie
L’événement Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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