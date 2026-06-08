Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 6 juillet 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Exposition et vente de tableaux réalisés à l’aquarelle et parfois agrémentés de poèmes.

entrée libre

Renseignements à Mme Roussel Irene ireneroussel61@gmail.com .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 ireneroussel61@gmail.com

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English : Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie

L’événement Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne