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Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : La Gare

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Exposition et vente de tableaux réalisés à l’aquarelle et parfois agrémentés de poèmes.
entrée libre
Renseignements à Mme Roussel Irene ireneroussel61@gmail.com   .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  ireneroussel61@gmail.com

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English : Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie

L’événement Aquarêves d’Irene Exposition et vente de tableaux aquarelle et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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