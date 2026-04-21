Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan
Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan vendredi 17 juillet 2026.
Mimizan
Aquatraining
Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
AQUATRAINING EN PLEINE NATURE
Complet et dynamique en milieu naturel. Sous forme de circuits et d’ateliers, les séances proposent des exercices variés pour travailler l’ensemble du corps à son rythme, avec des intensités adaptables à chacun. A l’aide de matériel ludique (haltères, ballons, frites de piscine, élastiques…), on renforce, on se dépense et on profite d’un moment dynamique et convivial.
Séances ouvertes à tous.
Instagram @aquaocourant_mimizan
Durée de la séance 45 min
Tarif 12€
Sur réservation au 06 25 90 70 21 .
Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 70 21
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English : Aquatraining
L’événement Aquatraining Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan
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