Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan

Mimizan

Aquatraining

Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

AQUATRAINING EN PLEINE NATURE

Complet et dynamique en milieu naturel. Sous forme de circuits et d’ateliers, les séances proposent des exercices variés pour travailler l’ensemble du corps à son rythme, avec des intensités adaptables à chacun. A l’aide de matériel ludique (haltères, ballons, frites de piscine, élastiques…), on renforce, on se dépense et on profite d’un moment dynamique et convivial.

Séances ouvertes à tous.

Instagram @aquaocourant_mimizan

Durée de la séance 45 min

Tarif 12€

Sur réservation au 06 25 90 70 21 .

Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 70 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquatraining

L’événement Aquatraining Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan