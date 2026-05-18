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AQUITEC LA JOURNÉE DE L’EMPLOI Quai Louis Prunier La Rochelle

AQUITEC LA JOURNÉE DE L’EMPLOI Quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Quai Louis Prunier

Adresse : Espace Encan

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Rochelle

AQUITEC LA JOURNÉE DE L’EMPLOI

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:30:00
fin : 2026-06-04 16:30:00

Date(s) :
2026-06-04

La Journée de l’Emploi du Recrutement et de l’Alternance, Jeudi 4 Juin de 9h30 à 16h30
Rendez-vous à l’Espace Encan La Rochelle
Un véritable forum de recrutement dédié à ceux qui recherchent de nouvelles opportunités professionnelles.
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Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 51 42 60  info@aquitec.com

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English :

La Journée de l’Emploi du Recrutement et de l’Alternance, Thursday June 4 from 9:30 am to 4:30 pm
Meet at Espace Encan La Rochelle
A genuine recruitment forum dedicated to those seeking new professional opportunities.

L’événement AQUITEC LA JOURNÉE DE L’EMPLOI La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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