ARA MALIKIAN – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand vendredi 20 mars 2026.

Ara Malikian, musicien virtuose arménien est une rockstar du violon.Premier violon de l’Orchestre Symphonique Royal de Madrid, il joue ses propres compositions et navigue aisément entre le classique, la musique tzigane, les influence arabes et le répertoire rock d’icônes comme Jimi Hendrix, Guns N’Roses ou encore Björk.Avec « Intruso », Ara Malikian redéfinit les limites de la musique classique. En fusionnant des éléments de musique populaire et du monde avec sa virtuosité au violon, l’artiste crée un son unique et avant-gardiste qui défie les conventions et nous livre un show digne des plus grands.Durée : 1h30Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63