Araëlle, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Araëlle Jeudi 21 mai, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Inspirées depuis l’enfance par les sons des terres celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature.

Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments : harpe celtique, guitare, tin et low whistles (flûtes), bodhrán (percussion).

« Un écho enchanteur dans un style celtique unique. »

Musiciennes :

Emmanuelle Hameau : chant, guitare, whistles

Sarah Hameau : chant, harpe celtique, bodhran

Durée : 1h

Petite restauration sur place à partir de 18h.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Musique celtique C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né le duo Araëlle. apéro concert musique celtique

Sound&Souls