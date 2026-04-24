VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES RAMIER Roques
VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES RAMIER Roques lundi 25 mai 2026.
Roques
VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES
RAMIER Place du Ramier Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Venez dénicher la perle rare!
De nombreux exposants vous attendent pour cette journée à chiner dans le village de Roques. restauration et buvette sur place. .
RAMIER Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 82 76 77 02
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English :
Come and find that rare gem!
L’événement VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES Roques a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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