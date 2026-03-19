VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR RAMIER Roques
VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR RAMIER Roques lundi 25 mai 2026.
VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR
RAMIER Place du Ramier Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Venez dénicher la perle rare!
De nombreux exposants vous attendent pour cette journée à chiner dans le village de Roques. restauration et buvette sur place. .
RAMIER Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 03 56 75 30
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English :
Come and find that rare gem!
L’événement VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE