VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR RAMIER Roques

VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR

RAMIER Place du Ramier Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Venez dénicher la perle rare!

De nombreux exposants vous attendent pour cette journée à chiner dans le village de Roques. restauration et buvette sur place. .

RAMIER Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 03 56 75 30

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English :

Come and find that rare gem!

L’événement VIDE GRENIER FOOTBALL CLUB DE ROQUES FAR Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE