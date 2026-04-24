Toi et T toi ? – Cie Autopsie, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Toi et T toi ? – Cie Autopsie Vendredi 29 mai, 20h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Face à une société en constante évolution, la recherche d’une place devient un processus permanent. Des questions surgissent alors : “Qui suis-je ? Que fais-je ici ? Ai-je ma place dans ce monde ?” Et si les réponses se trouvaient en chacun ? Inspirée par le livre de Lise Bourbeau Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même et la musique.

Masque de chair de l’artiste Scylla, la compagnie Autopsie propose une introspection à travers le corps et la voix, dans laquelle le public peut se retrouver confronté à ses propres choix.

Distribution :

Artistes interprètes : Clarisse Del Tedesco, Falone Malet et Cyril De Albuquerque Pereira

Textes : Tom Lerville

Designer : Camille Renouvel

Création lumière : Aurélie Jeay

Création originale : Joanna Petilaire, Valentin Ipas et Matthias Escudero

Direction artistique : Matthieu Millot

Petite restauration sur place à partir de 18h.

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines, organisée par le Département de la Haute-Garonne, en partenariat avec le Service Culturel de Roques.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Danse hip-hop danse semaine des cultures urbaines

©Joss Thao