Découverte du Scratching, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
Découverte du Scratching, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques samedi 23 mai 2026.
Découverte du Scratching Samedi 23 mai, 14h30, 15h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00
Dans le cadre de l’expo Girlz, le rap au féminin, et de la Semaine des Cultures urbaines.
Platine mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne.
2 ateliers de 1 heure, en tout petit comité.
14h30-15h30
15h30-16h30
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Venez découvrir et pratiquer le scratching, l’instrument incontournable du hip-hop, à travers la platine Reloop Spin !
Le Moulin de Roques
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