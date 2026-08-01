Araules en fête Soupe aux choux et bien plus encore ! Le Bourg Araules

Informations pratiques

Araules

Araules en fête Soupe aux choux et bien plus encore !

Le Bourg Le Bourg Araules Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août, Araules sera en fête défilé des classards, pétanque, country, animations enfants, soupe aux choux, bal musette et disco. Entrée gratuite, buvette et snack. Classards, manifestez-vous au 06 42 13 73 30 !

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Le Bourg Le Bourg Araules Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 13 73 30 apel.ecole.st.joseph.araules@gmail.com

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English :

On Saturday, August 15, Araules will be celebrating: a vintage car parade, pétanque, country music, children’s activities, cabbage soup, a bal musette, and a disco. Free admission, refreshments, and snacks available. Vintage car enthusiasts, call 06 42 13 73 30!

L’événement Araules en fête Soupe aux choux et bien plus encore ! Araules a été mis à jour le 2026-08-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire