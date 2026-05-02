Arcachon en Forme Mai 2026 Arcachon
Arcachon en Forme Mai 2026 Arcachon samedi 2 mai 2026.
Arcachon
Arcachon en Forme Mai 2026
Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31
Arcachon en Forme cours de sports gratuits.
LES MERCREDIS
9h30 10h30 Marche nordique (devant le Tir Au Vol)
LES SAMEDIS
9h30 Yoga (Mille Potes)
9h30 Taï-chi (Plage Pereire)
LES DIMANCHES
9h30 11h Yoga (Mille Potes)
9h30 11h Taï-chi (Plage Pereire)
10h Footing (Plage Pereire)
11h Remise en forme (Plage Pereire) .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Arcachon en Forme Mai 2026
L’événement Arcachon en Forme Mai 2026 Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon
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