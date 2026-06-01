Archéo balade : du sanctuaire d’Aristée au fort du Pradeau, Sanctuaire d’Aristée, Hyères

Archéo balade : du sanctuaire d’Aristée au fort du Pradeau Dimanche 14 juin, 10h30 Sanctuaire d’Aristée Var

Prévoir des chaussures adaptées, de l’eau et votre pique-nique tiré du sac.

À partir de 6 ans (présence obligatoire d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Une « visite-animée » du sanctuaire grec d’Aristée suivie d’une randonnée accompagnée par les médiateurs du Parc national de Port-Cros jusqu’au fort du Pradeau, vous permettra de poursuivre votre voyage dans le passé agricole et commercial de la rade de Hyères et de mieux comprendre la presqu’île de Giens et son écosystème.

Durée : environ 1 h 30 pour la visite du sanctuaire d’Aristée et environ 2 h 30 pour la randonnée jusqu’au fort du Pradeau (temps de marche effectif : 1 h 30, pause d’environ 1 h pour le pique-nique).

Rendez-vous boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens / Retour en depuis la Tour Fondue (Fort du Pradeau) par la ligne 67 (un bus toutes les 10 min).

Pour plus d’informations : fortdupradeau@portcros-parcnational.fr

Sanctuaire d’Aristée boulevard d’Alsace-Lorraine La Badine, 83400 Giens Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content »}] [{« link »: « mailto:fortdupradeau@portcros-parcnational.fr »}]

Une « visite-animée » du sanctuaire grec d’Aristée suivie d’une randonnée accompagnée par les médiateurs du Parc national de Port-Cros jusqu’au fort du Pradeau, vous permettra de poursuivre votre le …

© JB – Site d’Olbia ville d’Hyères