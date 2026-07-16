Archéo-Pioupiou, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau

Informations pratiques

Archéo-Pioupiou 19 et 20 septembre Permanence de l’association La Riobé Seine-et-Marne

Bac à fouille posé au sol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Qui n’a jamais rêvé d’être, pour le temps d’une journée, un Indiana Jones ?

Offrez une expérience de fouille à vos enfants autour de notre bac à sable regorgeant de restes archéologiques issus du site de Châteaubleau.

Accompagnés des bénévoles de l’association, chacun muni d’une mini-truelle et d’un seau, nos apprentis archéologues apprendront les gestes techniques de fouille et devront trouver tous les vestiges et le matériel archéologique ensevelis.

Si le temps le permet, ils pourront également s’essayer au nettoyage du matériel archéologique lors d’une cession de post-fouille.

Permanence de l’association La Riobé 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 09 77 30 26 60 https://archeochateaubleau.wordpress.com https://twitter.com/LaRiobe;https://www.instagram.com/la_riobe/;https://www.facebook.com/groups/LaRiobe/?fref=ts Nos locaux se trouve dans l’ancienne école communale, en face de l’église. Voiture : par la D209 // Train : Ligne P depuis gare de l’Est, arrêt Nangis (nécessite un transport jusqu’à Châteaubleau)

Atelier « Archéo-Pioupiou »

© Elodie Castro