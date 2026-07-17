Archéologie de l’Ouest iranien, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Archéologie de l’Ouest iranien Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un voyage au cœur de l’Iran ancien

Un parcours thématique à travers 5000 ans d’histoire, des débuts de la civilisation urbaine jusqu’à la dynastie sassanide, grâce à une exceptionnelle collection de plus de 100 objets déposés par le musée du Louvre à la Bnu. Zone frontalière de la Mésopotamie, zone de passage des voies commerciales débouchant du plateau iranien, zone frontière entre une Asie méditerranéenne et une Asie centrale ou indienne, l’Ouest iranien, et tout particulièrement la région autour du site de Suse, a vu son histoire rythmée par des influences, et parfois des ingérences, venant de ses différents voisins et des cultures qui s’y sont développées.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Un voyage au cœur de l’Iran ancien

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