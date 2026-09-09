Informations pratiques

« Archéopop » au musée de l’Éphèbe Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Archéopop est une rencontre entre archéologie et culture populaire. À travers des médias grand public comme le cinéma, la bande dessinée, les mangas, les jeux vidéo ou encore les jeux de société, l’événement propose une approche originale, ludique et accessible de l’archéologie.

Différents stands, présentations et animations vous attendent autour de la bande dessinée, des livres jeunesse, des jeux de société et des jeux vidéo, ainsi que des projections de dessins animés.

Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Avenue des Hallebardes, 34300 Agde, France Agde 34300 Cap d’Agde Hérault Occitanie 0467946960 https://www.museecapdagde.com Constitué de collections issues du milieu marin, fluvial ou lagunaire, le musée de l’Ephèbe est le reflet de plus de 3.000 ans d’histoire des populations et des échanges méditerranéens. Le parcours est organisé en 4 départements : – Département moderne ; – Département de la navigation antique ; – Département des Bronzes ; – Département protohistoire et préhistoire. Les techniques de fouilles sous-marines. Les œuvres d’art antiques. Epaves médiévales et post-médiévales, la navigation aux XVIe – XVIIIe siècles, dont l’épave de la Jeanne Elisabeth, brick suédois ayant fait naufrage en 1755, fouillé à partir de 2008. L’accès au Musée de l’Éphèbe : Vous arrivez par l’autoroute A9 : Sortie n°34 Agde-Pézenas, puis direction Cap d’Agde. Vous arrivez par l’autoroute A75 : Sortie Agde et direction Agde Puis au rond-point de l’échangeur Agde-Pézenas, 2e sortie direction Cap d’Agde. Après le pont au-dessus du fleuve Hérault, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Vous arrivez de Sète par la RN112 : Après la traversée de Marseillan-plage, prendre l’embranchement Cap d’Agde / A9 Puis 500 m plus loin, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Dans le Cap d’Agde : Rester sur la voie centrale et suivre la direction Centre-port / Avant-port / plage de la Roquille Au rond-point (face à la station-essence Agip), prendre la 3e sortie (à gauche), direction musée de l’éphèbe / la Roquille Au 2e rond-point, prendre la 4e sortie (tour complet du rond-point) Juste après la passerelle tournez à droite, puis tout droit jusqu’au parking près de l’église. Parkings Plusieurs parkings demeurent gratuits autour d […]

Archéopop est une rencontre entre archéologie et culture populaire. À travers les médias grand public tels que le cinéma, la bande dessinée, les mangas, les jeux vidéo ou les jeux de société, propose…

© Progrès/Maxime JEGAT