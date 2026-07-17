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CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde

vendredi 11 septembre 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Avenue du 8 Mai 1945
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI

Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Conférence dans le cadre du 30ème anniversaire du classement du Canal du Midi au Patrimoine de l’UNESCO.
Conférence de Gérard Crevon.

Pour faire fonctionner un canal de navigation à cheval sur deux bassins versants comme le Canal du Midi, il faut beaucoup d’eau.
Le coup de génie de Riquet, c’est d’avoir compris qu’il y en avait à suffisance dans la Montagne Noire à condition de savoir où la prendre.
C’est ce que le conférencier se propose de vous faire découvrir.

#CONFERENCE
#CANALDUMIDI   .

Avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie   canaldumidi.agde@gmail.com

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English : CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI

Conference marking the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site.

L’événement CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34

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