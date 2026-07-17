CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde
vendredi 11 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI
Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Conférence dans le cadre du 30ème anniversaire du classement du Canal du Midi au Patrimoine de l’UNESCO.
Conférence de Gérard Crevon.
Pour faire fonctionner un canal de navigation à cheval sur deux bassins versants comme le Canal du Midi, il faut beaucoup d’eau.
Le coup de génie de Riquet, c’est d’avoir compris qu’il y en avait à suffisance dans la Montagne Noire à condition de savoir où la prendre.
C’est ce que le conférencier se propose de vous faire découvrir.
#CONFERENCE
#CANALDUMIDI .
Avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com
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English : CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI
Conference marking the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site.
L’événement CONFÉRENCE LES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE, CLEF DE VOÛTE DU CANAL DU MIDI Agde a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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