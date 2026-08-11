Informations pratiques

Agde

CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO FUNK ET ROCK

mail de Rochelongue Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert gratuit.

Un duo survitaminé et un spectacle festif qui communique la joie et la bonne humeur au

travers d’un répertoire musical haut en couleur (rock, disco, funk, dance). .

mail de Rochelongue Agde 34300 Hérault Occitanie animation@ville-agde.fr

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English :

Free concert.

L’événement CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO FUNK ET ROCK Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34