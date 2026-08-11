AGENDA · Agde
CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO FUNK ET ROCK Agde
jeudi 13 août 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO FUNK ET ROCK
mail de Rochelongue Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert gratuit.
Un duo survitaminé et un spectacle festif qui communique la joie et la bonne humeur au
travers d’un répertoire musical haut en couleur (rock, disco, funk, dance). .
mail de Rochelongue Agde 34300 Hérault Occitanie animation@ville-agde.fr
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English :
Free concert.
L’événement CÉLÉBRATION, UN RÉPERTOIRE DISCO FUNK ET ROCK Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34
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