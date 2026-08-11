UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agde

ORCHESTRE JEAN RIBUL esplanade René Paraire Agde

jeudi 13 août 2026 · esplanade René Paraire · Agde

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
esplanade René Paraire
Adresse
LE GRAU D'AGDE
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

ORCHESTRE JEAN RIBUL

esplanade René Paraire LE GRAU D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Concert gratuit
Spectacle de variété internationale avec l’orchestre Jean Ribul.   .

esplanade René Paraire LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concert

L’événement ORCHESTRE JEAN RIBUL Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34

À voir aussi à Agde (Hérault)