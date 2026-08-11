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AGENDA · Agde

LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS avenue Raymond Pitet Agde

jeudi 13 août 2026 · avenue Raymond Pitet · Agde

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
avenue Raymond Pitet
Adresse
Parc de Belle-Isle
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
25 25 25

Agde

LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le château Laurens présente le Grand Bal Swing !
Au pied du monument, sous la lumière du soleil couchant, le jardin historique se transforme en une piste de danse magique.
Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par l’élégance et l’énergie des années swing.

Pour une immersion encore plus festive, les participants sont chaleureusement invités à venir vêtus d’une tenue d’époque robes vintage, bretelles, chapeaux, costumes ou accessoires inspirés des années 1920 à 1940… Sans obligation, mais avec beaucoup de plaisir !

Boissons et petite restauration disponibles sur place.
Ce qui est inclus:
Accès au jardin historique en nocturne.
Bal dansant.

Ce qui n’est pas inclus
Visite du monument.
Boissons (disponible sur place).
Petite restauration (disponible sur place).   .

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 

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English :

Château Laurens Presents the Grand Swing Ball!

L’événement LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34

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