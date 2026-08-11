LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS avenue Raymond Pitet Agde

Informations pratiques

Agde

LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le château Laurens présente le Grand Bal Swing !

Au pied du monument, sous la lumière du soleil couchant, le jardin historique se transforme en une piste de danse magique.

Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par l’élégance et l’énergie des années swing.

Pour une immersion encore plus festive, les participants sont chaleureusement invités à venir vêtus d’une tenue d’époque robes vintage, bretelles, chapeaux, costumes ou accessoires inspirés des années 1920 à 1940… Sans obligation, mais avec beaucoup de plaisir !

Boissons et petite restauration disponibles sur place.

Ce qui est inclus:

Accès au jardin historique en nocturne.

Bal dansant.

Ce qui n’est pas inclus

Visite du monument.

Boissons (disponible sur place).

Petite restauration (disponible sur place). .

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00

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English :

Château Laurens Presents the Grand Swing Ball!

L’événement LE GRAND BAL SWING AU CHÂTEAU LAURENS Agde a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34