ARCHETYPES, la nouvelle exposition de Chuck Sperry à Paris Galerie Art Génération Paris

Chuck Sperry, artiste américain considéré comme le roi de la sérigraphie, revient à Paris pour son exposition « Archetypes », en parallèle de la sortie d’un livre monumental de 900 pages sur son travail de 2009 à aujourd’hui. L’exposition présentera de nouvelles oeuvres sur panneaux de bois, des sérigraphies sur papier, de rares archives, des sets de cartes collector. Cette exposition est centrée autour de figures féminines et de divinités de la mythologie grecque. Chuck Sperry a construit un univers où la beauté devient une force, le mythe un outil critique et où l’esthétique psychédélique dialogue avec les idéaux démocratiques. Les oeuvres de Chuck Sperry sont réalisées autour d’une pratique artistique de sérigraphie artisanale , en superposant des couches avec une densité chromatique intense.

Une exposition en parallèle de la sortie d’un livre monumental retraçant la carrière artistique de l’artiste depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui.

Du samedi 13 juin 2026 au samedi 01 août 2026 :

lundi, dimanche

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T22:00:00+02:00

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Galerie Art Génération 67 rue de la Verrerie 75004 Paris

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