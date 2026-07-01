Archi… Chouette !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne

Informations pratiques

Archi… Chouette ! Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Maison du livre, de l’image et du son Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Façade sud et nord, puit de lumière, rotondes, ailes ouest et est… Arpentez en famille la Maison du livre dans tous ses recoins, accédez à quelques coulisses, pour finir en beauté avec les photographies patrimoniales de l’artothèque, accrochées sur son emblématique mur courbe.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 68 04 04 http://mediatheques.villeurbanne.fr À seulement une enjambée des Gratte-Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – François Mitterrand (Mlis) abrite la principale médiathèque de Villeurbanne dans le remarquable bâtiment conçu par l’architecte Mario Botta.

Avec plus de 150 000 titres à son catalogue, la Maison du livre, de l’image et du son présente une offre variée de documents pour tous ceux qui souhaitent lire, étudier, se détendre, s’informer, se cultiver ou encore apprécier les grandes œuvres littéraires, l’art contemporain, la musique ou le cinéma. La Maison du livre, de l’image et du son, c’est aussi une programmation culturelle durant toute l’année, avec des conférences, des projections, des concerts, des lectures… métro A ou bus 69 arrêt Flachet ‐ stations Vélo’v Zola/France

et Anatole France

Journées européennes du patrimoine

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