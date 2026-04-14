Archi-nuit, une histoire de pierre musicale, Musée départemental breton, Quimper

Archi-nuit, une histoire de pierre musicale Samedi 23 mai, 23h30 Musée départemental breton Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

VISITE FLASH MUSICALE

Rendez-vous à 23h30 – Durée : 30 min

En partenariat avec le conservatoire de la Ville de Quimper

Un hôtel ? Un palais ? Un château ou un Musée ? Pas de panique ! Suivez la médiatrice dans la cour du Musée et elle vous révélera les mille et une facettes architecturales de ce bâtiment énigmatique à la lueur d’une lampe torche et au rythme des sonneurs ! 30 minutes pour clôturer la nuit des Musées et mieux comprendre où vous avez passés votre soirée !

Musée départemental breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298952160 https://musee-breton.finistere.fr Créé en 1846, le musée départemental breton est le plus ancien du Finistère. Ses murs et ses collections vous invitent à découvrir la riche diversité du patrimoine breton.

Pousser les portes du musée départemental breton, c’est avant tout pénétrer dans un lieu chargé d’histoire. Logé dans l’ancien palais épiscopal de Quimper, le musée renferme encore aujourd’hui de nombreux témoins de cet édifice élevé dès le XVIe siècle : la cuisine, la salle des Fresques, les appartements, ou encore la tour de Rohan vous révèleront, au cours de la visite, les secrets de l’histoire mouvementée du bâtiment. L’entrée et la sortie du musée se font rue du Roi Gradlon, le long de la cathédrale. Passez le porche du Palais, une fois dans la cour, l’entrée du musée sera sur votre droite. Bus : lignes A, B, 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 12 – arrêt Saint-Corentin. lignes 5, 6, 9 express, 10 – arrêt Hôtel de ville. Navette gratuite sur tout le parcours de la gare au centre ville. Parkings à proximité : la Tourbie, la Résistance, Théodore Le Hars, De Lattre deTassigny.

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© Musée départemental breton