Archimède, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Archimède Samedi 5 décembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Unique – 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

ARCHIMÈDE

Samedi 5 décembre 2026 | 20h

Ils ont commencé à fignoler leurs premières chansons au sortir de l’adolescence, appariant dès leurs débuts la chanson française et la britpop. Leur musique ? Une espèce de Shuttle entre la France et l’Angleterre. Ça n’a pas manqué de mettre la puce à l’oreille de labels et directeurs artistiques férus de ce type d’hybridations : ils signent chez Sony Music en 2008 !

Le premier album du duo parait en 2009, et leur vaut l’éloge des médias ainsi qu’une nomination aux Victoires de la Musiques dans la catégorie « Album révélation » ! Les radios jouent « L’été revient ». C’est le début de la grande aventure !

Leur 2ème opus sort en 2011, les voilà de nouveau nommés aux Victoires de la Musique, cette fois dans la catégorie « Meilleur album rock ». RTL2 rentre en playlist leur titre « Je prends » ; le succès d’Archimède se confirme.

Quatre albums suivront, dont Arcadie, plébiscité par les médias. Ces années-là, Nico et Fred enfoncent le clou en écrivant une chanson pour Johnny Hallyday (« À l’abri du monde ») et en collaborant avec Aldebert, Bénabar, Dove Attia, Camille Lou, Benoît Dorémus, etc.

Depuis leurs débuts, les deux frangins ont vendu près d’une centaine de milliers d’albums, donné plus d’un millier de concerts à travers la France et à l’international (Ukraine, Russie, Amérique centrale, Niger, Québec…). Ils ont par ailleurs assuré une trentaine de premières parties, entre 2011 et 2021, pour Johnny Hallyday, Hubert-Félix Thiéfaine, Bénabar ou encore les Innocents.

Depuis, ils multiplient les performances sur scène et font leur retour en 2026 avec leur nouvel album “Calendula”.

Tarifs :

Unique – 35 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]

Archimède, c’est deux frères, Nico, le cadet, et Fred, l’ainé. L’un écrit et chante, l’autre gratte et compose. concert musique

Hugo Boisnard