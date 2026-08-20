Architecture et fonctions, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Informations pratiques

Architecture et fonctions 19 et 20 septembre Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris

En cas d’absence 5 minutes avant le début de la visite, le musée se réserve la possibilité de réattribuer votre place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La résidence des abbés de Cluny, édifiée à la fin du XVe siècle, est le plus ancien hôtel particulier de Paris. Entre cour et jardin, ce bâtiment exceptionnel a connu un succès considérable au fil du temps, jusqu’à devenir l’un des premiers musées de la capitale au XIXe siècle. Il comprend notamment une chapelle qui se révèle être un chef d’œuvre du gothique flamboyant. Venez découvrir ce lieu étonnant, d’abord construit sur les vestiges de thermes antiques.

Durée : 1h. Départs à 11h30, 12h, 15h30 et 16h

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France +33153737800 https://www.musee-moyenage.fr https://www.twitter.com/museecluny [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-moyenage.fr/en-ce-moment/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Quand le visiteur regarde aujourd’hui le site du musée de Cluny, c’est un véritable millefeuilles architectural qui s’offre à son regard. Thermes antiques, hôtel particulier de la fin du Moyen Âge, extensions successives au XIXe et au XXIe siècles, le site n’a cessé d’être utilisé et de voir son architecture évoluer. Et ce sont 2 000 ans d’histoire urbaine qui se dévoilent.

Ouvert en 1844, le musée de Cluny est l’un des plus anciens musées parisiens.

Entre 2015 et 2022, le musée a conduit un vaste projet de modernisation. Création d’un nouveau bâtiment d’accueil, mise en accessibilité et reprise des parcours de visite ont permis de faire entrer le musée dans le XXIe siècle. Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon. Bus : n° 21 – 27 – 38 – 47 – 63 – 86 – 87. RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny – La Sorbonne. Parcs de stationnement : Rue de l’École de Médecine, rue Soufflot et Parc Saint-Michel (entrée place Saint-André-des-Arts). Stations Vélib : Sommerard – Saint-Jacques / Sorbonne – Écoles.

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© Jean-Marie Heidinger / musée de Cluny – musée national du Moyen Âge